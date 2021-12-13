Тайвань боится, что Китай под видом учений может напасть в ближайшие три года

Издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на доклад тайванского военного ведомства сообщила в понедельник, 13 декабря, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может предпринять вторжение на Тайвань в ходе неожиданной десантной операции, в которую перерастут учения, – пишет Интерфакс.

Как сообщает South China Morning со ссылкой на документ, подобное развитие событий, а именно – вторгнуться на остров к 2025 году, соответствовало бы цели Пекина, в наличие которой уверены в минобороне Тайваня.

Как считают тайваньские военные, на первоначальном этапе операции НОАК способна задействовать в ходе учений сухопутные силы, ВМС и ВВС в районе южного и восточного побережья Китая.

В опубликованных South China Morning цитатах из доклада тайчаньского военного ведомства, говорится «Китай отправит различные типы кораблей в западную часть Тихого океана, чтобы отразить прибытие любых иностранных сил на помощь Тайваню; добиться стратегического окружения, чтобы лишить иностранные силы желания прийти на помощь».

По предположению тайваньских военных, в ходе операции НОАК будет наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО Тайваня, радарам, командными центрам; также НОАК задействует средства радиоэлектронной борьбы против важных оборонных предприятий и подразделений тайванских военных. После установления господства на море и в воздухе НОАК приступит к высадке десанта с кораблей амфибийных сил, транспортных самолетов и вертолетов для атаки на военные базы на острове; при этом операции будут проходить как можно быстрее, до возможного вмешательства в конфликт иностранных сил.

При этом, в тайваньском военном ведомстве полагают, что Китаю не удастся высадить всю группировку сил на Тайвань за один раз. Вместе с тем в докладе отмечается, что НОАК придется выделить часть своих сил для реагирования на возможное вмешательство в конфликт иностранных подразделений.

Следует отметить, что в докладе минобороны Тайваня содержится призыв к тайваньским депутатам выступить в поддержку специального бюджета военного ведомства для приобретения дополнительных вооружений.

В свою очередь, издание South China Morning напоминает, что в ноябре тайваньская администрация одобрила дополнительный военный бюджет в размере $8,54 млрд. для улучшения оборонного потенциала в воздухе и на море: средства, в том числе, пойдут на проекты береговых ракетных комплексов с противокорабельными ракетами, наземные системы ПВО, ударные беспилотники.

Москва, Иван Бабурин

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