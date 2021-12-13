Президент России и премьер Великобритании провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном президент России Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток.

«Путин привел Джонсону конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений», – сообщает Кремль. Например, Путин указал Джонсону, что Киев использует в зоне конфликта в Донбассе запрещенные минскими соглашениями тяжелые вооружения и беспилотники.

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что Джонсон предупредил Путина, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой.

Bloomberg со своей стороны отмечает, что Джонсон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность присутствием войск РФ близ Украины.

Пресс-служба Кремля обращает внимание, что в ходе разговора Путина с Джонсоном было указано на то, что Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Российский лидер подробно изложил британскому премьеру принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

Москва, Иван Бабурин

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