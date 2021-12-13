Саакашвили разрешили есть без ограничений

Участник медицинского консилиума, созданного Минюстом Грузии, Елена Гиоргадзе заявила, что состояние здоровья арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, со вторника он сможет полноценно питаться.

«С завтрашнего дня пациент Саакашвили без всяких ограничений сможет принимать пищу. Постепенно мы снимаем медицинские добавки. Анализы Саакашвили в норме. Что касается слабости, то она у пациента от отсутствия движения», – сказала врач.

Как рассказала Гиоргадзе, в понедельник к Саакашвили в палату привели тренера, чтобы начать восстановительные тренировки.

«Саакашвили тренироваться желания не высказал. Видимо, это связано с полученной эмоциональной травмой. Его ментальное состояние оценят врачи-психиатры. Было бы неплохо, если психиатры, которые все время говорят о лечении Саакашвили, определились бы с диагнозом, тогда мы начали бы лечение, и вам, журналистам, все было бы понятно», – сказала член медицинского консилиума на пресс-конференции в понедельник, 13 декабря.

Следует отметить, что в течение последних дней врачи из альтернативного центра «Эмпатия» постоянно заявляют журналистам, что психоневрологическое состояние Саакашвили требует его лечения непременно в реабилитационном центре за границей, так как в Грузии таких медучреждений нет.

Москва, Иван Бабурин

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