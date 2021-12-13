Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России будет мощнее ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что союз России и Белоруссии будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз, сообщает издание «БелТА».

«Этот союз будет более продвинутым и более стабильным, чем ЕС. Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства – из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз», – заявил Александр Лукашенко турецким журналистам.

Кроме того, президент Белоруссии добавил, что процесс интеграции двух государств будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам.

«Мы не ставим перед собой никаких сроков – 2025, 2030 или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы», – сказал Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

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