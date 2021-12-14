Мэр столицы Еврейской АО подал в отставку

Мэр Биробиджана Александр Головатый решил сложить полномочия. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Александр Головатый досрочно написал заявление в городскую Думу по собственному желанию. Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря», – говорится в сообщении.

На ближайшем заседании городская Дума рассмотрит заявление мэра и назовет сроки конкурса на замещение освобождающейся должности. Кому поручат исполнять обязанности главы Биробиджана, пока не уточняется. Полномочия могут возложить на одного из первых замов: куратора экономического блока Ольгу Холковскую или Константин Ананьев, ответственного сферы ЖКХ, транспорта, промышленности и строительства.

Местные СМИ предположили, что причиной отставки мэра стала плохая работа городских служб после снежного циклона. Снег лежит на улица несколько недель, вызывая недовольство общества и гневные посты в соцсетях.

Биробиджан, Наталья Рязанова

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