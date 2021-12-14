Путин поговорил с Макроном по телефону

Телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны, – сообщает официальный сайт президента РФ.

Как сообщает сайт kremlin.ru, в связи с поднятым Эммануэлем Макроном вопросом об обстановке на границах Белоруссии со странами ЕС президент России обратил внимание коллеги на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права.

Во время телефонного разговора президенты России и Франции дали свои принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Со своей стороны, Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Российской стороной было также отмечено, что власти Украины намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Путин также обратил внимание Макрона, что происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России.

Москва, Иван Бабурин

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