Путин: борьба с бедностью – приоритет для правительства

На заседании Совета по стратегическому планированию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин, заявил, что борьба с бедностью является безусловным приоритетом для российского правительства, – сообщается на сайте Кремля.



«Борьба с бедностью – это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно, он прямо связан с ответом на демографический вызов», – заявил российский президент.



Также Владимир Путин заметил, что создание новых рабочих мест – это один из ключевых элементов для повышения доходов россиян. По его мнению, в борьбе с бедностью важны также адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми и повышение доступности и качества образования на всех уровнях.



Москва, Иван Бабурин

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