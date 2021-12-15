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Среда, 15 декабря 2021, 18:59 мск

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Путин: борьба с бедностью – приоритет для правительства

Фото: пресс-служба Кремля

На заседании Совета по стратегическому планированию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин, заявил, что борьба с бедностью является безусловным приоритетом для российского правительства, – сообщается на сайте Кремля.

«Борьба с бедностью – это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно, он прямо связан с ответом на демографический вызов», – заявил российский президент.

Также Владимир Путин заметил, что создание новых рабочих мест – это один из ключевых элементов для повышения доходов россиян. По его мнению, в борьбе с бедностью важны также адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми и повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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