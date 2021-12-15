Путин и Байден могут еще раз переговорить до конца года

Владимир Путин и Джо Байден, возможно, проведут еще один разговор до конца текущего года, не ислючили в Кремле, – сообщает Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена о том, что он планирует еще один разговор с Путиным, утвердительно ответил на вопрос может ли новый разговор состояться до конца года.

«Может. Но конкретных договоренностей нет», – сказал Песков.

В среду, 15 декабря, президент США Джо Байден заявил, что планирует провести еще один разговор с Владимиром Путиным.

«У нас будет продолжительный разговор», – заявил Байден, отвечая на вопрос, планирует ли он встретиться с Путиным и нужно ли провести еще один саммит США-Россия.

Напомним, что 7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Главной темой беседы стали внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей.

Москва, Иван Бабурин

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