Белоруссия ограничивает импорт украинских товаров

Минск принял решение ограничить импорт ряда украинских товаров в связи с систематическим нарушением Украиной «принципов свободной торговли», – сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Украинские товары теперь будут попадать в Белоруссию по разовым лицензиям. Речь идет о мебели и продуктах целлюлозной промышленности. Объем попавших под ограничения товаров оценивается в 10% от украинского экспорта в Белоруссию, что составляет более 100 млн. долларов в год.

Такое решение Белоруссия приняла в ответ на то, что проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины.

Следует напомнить, что ранее Белоруссия опубликовала список запрещенной для ввоза продукции из Европы, США и Канады. С 1 января в список «запрещенки» попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль.

Минск, Иван Бабурин

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