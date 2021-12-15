Зеленский выступает за то, чтобы США играли главную роль в мирном урегулировании в Донбассе

Во время общения с представителями СМИ в Брюсселе после трехсторонней встречи президента Украины с федеральным канцлером Германии и президентом Франции Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть США в главной, а не эпизодической роли в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

В эфире украинского телеканала «Рада» Зеленский заявил следующее: «Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании».

В среду, 15 октября, в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По итогам встречи на высшем уровне Зеленский заявил: «Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ».

Зеленский, Шольц и Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в «Нормандском формате».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»