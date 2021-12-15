Крым ждет поезда и самолеты из Белоруссии

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым заинтересован в налаживании сотрудничества с Белоруссией, в том числе путем открытия прямого железнодорожного и авиасообщения, – сообщает РИА Новости.
В эфире крымского телеканала «Миллет» глава крымского парламента заявил: «Белорусские туристы всегда были традиционны для Крыма. Крым всегда был для них местом отдыха. Я абсолютно убежден, что в ближайшее время полетят самолеты и поезда поедут. Организуется сообщение и начнется практическая жизнь».
Кроме того, как сказал Константинов, Крым намерен наладить с Белоруссией также межпарламентское и экономическое сотрудничество.
Напомним, что Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что намерен посетить Крым, что об этом есть договоренность с российским лидером Владимиром Путиным.
Симферополь, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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