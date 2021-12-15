Евросоюз принял региональный план инвестиций в размере более двух миллиардов евро

Региональный план инвестиций в €2,3 млрд был принят в среду, 15 декабря, Евросоюзом (ЕС) в ходе «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Как рассказал ТАСС источник из дипломатических кругов ЕС в кулуарах саммита «Восточного партнерства», «политические обязательства ЕС перед странами региона были подкреплены сильными обязательствами в сфере экономического развития».

«Региональный экономический и инвестиционный план ЕС объемом €2,3 млрд. с потенциалом мобилизации до €17 млрд. государственных и частных инвестиций будет направлен на поддержку повестки сотрудничества, построенной вокруг улучшения государственного управления и инвестиций», – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, в ходе саммита, лидеры стран ЕС и «Восточного партнерства» назвали встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе «крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта».

«Встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе демонстрирует приверженность Евросоюза решению самых сложных проблем этого региона. Глобально лидеры сочли последние события в Брюсселе крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта», – сообщил дипломатический источник в ЕС.

Ранее, во вторник, 14 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры Армении и Азербайджана заверили ЕС в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

Брюссель, Иван Бабурин

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