США планирует внести в санкционный список мирового лидера по производству беспилотников

США добавят в черный список оборонных подрядчиков восемь китайских компаний, в том числе ведущего мирового производителя коммерческих беспилотников китайскую компанию DJI Technology, – сообщают Ведомости.

Следует отметить, что по данным агентства Brandessence,доля DJI Technology на мировом рынке гражданских дронов в 2020 году составила 56,7%, или $4,32 млрд.

В среду, 15 декабря, Financial Times сообщила со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением законопроекта о санкциях против КНР, поводом для рестрикций стала информация о нарушении прав уйгуров в северо-западной провинции Китая Синьцзян (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Следует отметить, что во вторник, 14 декабря, Палата представителей конгресса США уже единогласно проголосовала за соответствующий законопроект, однако конечный санкционный список пока не опубликован.

Источники Financial Times поясняют, что уже в четверг, 16 декабря, минфин Соединенных Штатов официально внесет в санкционный «черный список организаций китайского оборонно-промышленного комплекса», как минимум восемь компаний из КНР, включая DJI из-за их предполагаемой причастности к слежке за мусульманами-уйгурами.

Вашингтон, Иван Бабурин

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