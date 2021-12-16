Принятый в первом чтении проект закона о QR-кодах в общественных местах снова направили в регионы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 16 декабря, заявил, что законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, был повторно направлен в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для его обсуждения ко второму чтению, – сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы написал в своем Telegram: «Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан».

Напомним, что в четверг, 16 декабря, проект закона о QR-кодах в общественных местах Госдума одобрила в первом чтении. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее сообщил, что после голосования проект вновь разошлют в регионы.

Внесенный на обсуждение в нижнюю палату российского Парламента законопроект предусматривает введение QR-кодов в общественных местах. Новый закон также предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации

Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом, те, кто до 1 февраля не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Москва, Иван Бабурин

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