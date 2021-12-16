США и ЕС обсуждают санкции против России

США убеждают Евросоюз утвердить пакет санкций против России из-за Украины, однако союз пока оценивает возможные риски для себя. При этом, отключение России от SWIFT считается «крайне проблематичной» мерой, – сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Bloomberg, ссылаясь на источники, осведомленные о переговорах между Вашингтоном и Брюсселем, пишет, что администрация Джо Байдена пытается добиться от ЕС согласования широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые могут быть введены в случае, если Россия нападет на Украину.

По данным Bloomberg, среди возможных вариантов давления на Россию могут быть новые ограничения в отношении способности РФ рефинансировать свой суверенный долг,

лимиты на межбанковские операции крупных российских банков, возможно, включая конвертацию валюты. Рассматриваются также новые ограничения против компаний оборонного и энергетического сектора. Вариант отключения России от SWIFT также обсуждается, – пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

При этом, по мнению собеседников агентства, некоторые из названных мер, включая отключение от SWIFT, считаются «крайне проблематичными». В частности, в ЕС и США опасаются возможных проблем для мирового рынка энергоносителей и других рынков, на которые поступает экспорт из России.



Bloomberg пишет, что причина, по которой Вашингтон торопит европейских союзников с санкциями, заключается в том, что российский лидер «не показывает признаков готовности отвести войска» от границы с Украиной. В связи с этим Соединенные Штаты считают, что договоренность с ЕС о санкциях против России пошлет ясный сигнал Владимиру Путину.



Со своей стороны ЕС считает, что подготовка санкционного пакета «на скорую руку» может снизить шансы на дипломатическое разрешение ситуации. Страны Евросоюза, которые гораздо более зависимы от российских поставок, также беспокоятся о возможных последствиях санкций.



Накануне Bloomberg, также со ссылкой на источники, писал, что внутри ЕС нет единства по вопросу новых санкций против России из-за Украины. Германия, Франция, Италия и Испания выступают за переговоры с Москвой, тогда как другие члены союза считают, что публичная поддержка новых мер будет более эффективной в «сдерживании» России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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