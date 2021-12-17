США: Россия не определилась с «вторжением» на Украину

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на заседании Совета по международным отношениям заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о дальнейших шагах в отношении Украины, – сообщает Reuters.

При этом, по словам помощника американского президента, разведывательные данные свидетельствуют о том, что российские власти «серьезно рассматривают» такую возможность.

«Текущая оценка правительства США такова, что он (Владимир Путин – ред.) еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели в этом отношении нет», – сообщил Салливан и добавил, – «мы не можем поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера. Всегда есть ограничения того, что мы знаем или нет».

Джейк Салливан также сообщил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией переданный ей список требований по гарантиям безопасности, но у Вашингтона есть и собственные предложения.

Вашингтон, Иван Бабурин

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