В ответ на предложения России по гарантиям безопасности Госдеп США заявил о своих обеспокоенностях

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, 20 декабря, что российские предложения по безопасности, переданные Соединенным Штатам не развеяли озабоченности Вашингтона, – сообщает РИА Новости.

По словам Прайса, США считают, что любые переговоры с РФ должны идти по принципу взаимности с обсуждением обеспокоенностей обеих сторон.

Представитель госдепа заявил на брифинге: «Мы пока что не видели ничего, что бы развеяло нашу обеспокоенность. Любой диалог и дипломатия должна основываться на принципах взаимности. Она должна отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности. Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои».

Кроме того, в ходе брифинга Нед Прайс заявил, что США представят свой перечень озабоченностей действиями России: «Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», – сообщает ТАСС.

Следует напомнить, что 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения Альянса на территорию Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»