Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении педофилов

Законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов за изнасилование несовершеннолетних приняла в первом чтении Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 21 декабря.

В прошедшем первое чтение документе говорится: «Расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Законопроект предусматривает пожизненное заключение для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних до 18 лет, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Также проектом закона предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применения насильственных действий сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за совершение этого преступления, сопряженного с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК РФ.

«Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье» – написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что пожизненный срок станет справедливой мерой для педофилов.

Напомним, что законопроект об ужесточении наказания за педофилию, внесенный в Госдуму в сентябре депутатами Госдумы Александром Хинштейном, Павлом Крашенинниковым и сенатор Андреем Турчаком, был поддержан правительством России 20 октября текущего года.

Москва, Иван Бабурин

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