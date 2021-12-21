Глава минпромторга РФ отметил заслуги Сталина

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время «Правительственного часа» в Госдуме заявил, что Иосиф Сталин сделал много для развития промышленности в годы СССР. Трансляцию вел канал «Дума ТВ».



Депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев во время заседания Думы напомнил коллегам о том, что 21 декабря отмечается день рождения руководителя СССР – Иосифа Сталина. Парламентарий заявил, что его правление сделало Советский союз «самой индустриально развитой державой».



В ответ на сообщение Мархаева о дне рождения «вождя всех народов» глава минпромторга Мантуров сказал: «Я присоединяюсь. Это важная дата. Великий политический, государственный деятель. Действительно в период его правления было много сделано для развития промышленности».



В свою очередь, спикер госдумы Вячеслав Володин сказал, что Сталина нужно помнить как «человека труда».

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»