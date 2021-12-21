США: в случае вторжения на Украину россиян лишат смартфонов

Власти США рассматривают дополнительные меры в случае вторжения России на Украину, включая запрет на поставки смартфонов, компонентов для производства самолетов и автомобилей, – сообщает Reuters.

«Меры, которые будут обсуждаться на встрече высокопоставленных должностных лиц во вторник, 21 декабря, будут дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена рассматривает в случае вторжения России на Украину – сообщил высокопоставленный чиновник администрации США анонимно в интервью Reuters.

Кроме того, по информации американского издания, обсуждаемые экспортные ограничения могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен также во вторник, 21 декабря, заявил, что Соединенные Штаты планируют контакты с РФ по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года. Отметив при этом, что ряд предложений России по безопасности явно неприемлемы.

«Без лидерства США мир может погрузиться в хаос» – заявил Блинкен во время своего выступления в Госдепе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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