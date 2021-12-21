Россию обвинили в отходе от норм ВТО из-за программы импортозамещения

Главный торговый советник комитета Палаты представителей США Кэтрин Тай заявила, что Соединенные Штаты видят в российской политике импортозамещения, а также в преференциях для товаров и услуг внутреннего производства, отход от норм Всемирной торговой организации (ВТО). В связи с этим США намерены работать над ответными мерами по линии ВТО, – сообщает РИА Новости.

Основные претензии США связаны с тем, что Россия практикует преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» ограничения импорта в сельском хозяйстве, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.

Как заявила Кэтрин Тай, «Россия продолжает отход от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции».

«Офис торгового представителя продолжит работать с партнерами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО для привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе», – предупредила г-жа Тай.

Вашингтон, Иван Бабурин

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