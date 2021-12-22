Борис Грызлов согласован на должность посла РФ в Белоруссии

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что кандидатура Бориса Грызлова одобрена на пост российского посла в Белоруссии, – сообщает РИА Новости.

Константин Затулин сказал следующее: «Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов».

«В соответствии с законом, комитет не определяет кандидатуру, он дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем РФ в государствах СНГ. Представитель МИДа запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла – Евгения Лукьянова», – уточнил Затулин.

Борис Грызлов – глава высшего совета «Единой России», полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председатель совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Москва, Иван Бабурин

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