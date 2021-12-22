США и ЕС назвали свои условия для переговоров с Россией

Главы дипломатии Евросоюза и Соединенных Штатов – Жозеп Боррель и Энтони Блинкен, заявили, что любые будущие переговоры с Россией по европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС.

В распространенном заявлении по итогам переговоров Борреля и Блинкена говорится: «Госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе…. Они согласились с тем, что любые дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза».

Вашингтон, Иван Бабурин

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