Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарной помощи Афганистану

Совет Безопасности ООН в среду, 22 декабря, единогласно принял предложенную Соединенными Штатами резолюцию, которая способствует оказанию гуманитарной помощи Афганистану, находящемуся на грани экономического коллапса. При этом СБ ООН выражает надежду на то, что Талибан* не получит от этого никакой выгоды, – сообщает Le Figaro.

В резолюции Совбеза ООН говорится, что «выплата денежных средств, финансовых активов, а также предоставление товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных человеческих потребностей в Афганистане отныне разрешены и не являются нарушением санкций, введенных в отношении лиц и организаций, связанных с Талибаном*».

Комментируя решение СБ ООН, пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид заявил агентству AFP, что принятая резолюция это хороший шаг вперед.

«Мы ценим это, потому что это может помочь экономической ситуации в Афганистане», – сказал Муджахид.

Следует отметить, что предыдущую версию текста резолюции, предусматривающую исключение из санкций только в особых случаях, была отвергнута КНР в понедельник, 20 декабря.

« Гуманитарная помощь не должна ограничиваться никакими условиями и не должна быть политизирована», – сказал посол Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Следует напомнить, после захвата талибами* власти в Афганистане, США заморозили около 9,5 миллиардов долларов из Центрального банка Афганистана, а Всемирный банк со своей стороны приостановил оказание помощи Кабулу. В связи с этим в среду, 22 декабря, заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева призвала к «разморозке» активов и финансовых ресурсов ДРА, заблокированных Западом.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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