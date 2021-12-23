Киев не согласен со словами Путина о подготовке Украиной новой военной операции на Донбассе

Представитель МИД Украины Олег Николенко в ответ на слова президента РФ о подготовке новой военной операции в Донбассе, прозвучавшие на пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что Киев стремится только к миру, – сообщила «Русская служба Би-би-си».

Николенко сказал, что «Киев проделал титаническую работу для возобновления режима прекращения огня» и призвал Москву «сконцентрироваться на завершении вооруженного конфликта на востоке Украины, поскольку люди по обе стороны линии разграничения заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников».

«Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в «нормандском формате», ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», – сообщил представитель МИД Украины.

Путин заявил ранее на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря: «Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают – не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь, будете защищать, последуют новые санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать».

Москва, Иван Бабурин

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