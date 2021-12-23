В Госдуме заявили об изменении правил «большой игры»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил в четверг, 23 декабря, что мир живет в новой геополитической ситуации после обнародования Россией требований к гарантиям своей безопасности. Об этом.

В своем Telegram-канале Никонов написал: «Правила большой игры решительно поменялись – с пятницы, когда были обнародованы наши новые мирные требования. С этого момента планета живет в новой геополитической реальности».

По его словам, Россия больше не собирается жить в ожидании ударов по своей территории, она стала решительно требовать гарантий безопасности.

«Россия не хочет больше жить с оглядкой, когда по нам «долбанут». Москва не дает гарантий, она требует гарантий безопасности для себя и уверенно смотрит в 2022 год», –заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

Следует напомнить, что, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, альянс должен отказаться от военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Москва, Иван Бабурин

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