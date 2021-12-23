НАТО не давало обещаний не расширяться на Восток

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не расширяться, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству DPA, опубликованном в четверг, 23 декабря, Столтенберг заявил: «НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии».

Напомним, что на ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, Владимир Путин заявил, что Россию «надули», что были «пять волн расширения НАТО» после того, как «ни одного дюйма на Восток – сказали нам в 90-е годы».

Брюссель, Иван Бабурин

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