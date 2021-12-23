США не подтверждают переговоры с Россией в Женеве

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила журналистам, что США не готовы подтвердить, что переговоры с Россией по безопасности состоятся в Женеве в январе следующего года, – сообщает РИА Новости.

На брифинге в Белом Доме Джен Псаки спросили, может ли она подтвердить заявления российского президента Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.

«Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», – сказала Псаки.

Также пресс-секретарь Белого Дома сообщила журналистам, что США, очевидно, не согласятся на предложения России в сфере безопасности, касающиеся НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

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