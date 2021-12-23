Лондон осуждает «риторику» Москвы одновременно приветствуя стремление к диалогу

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 23 декабря, осудила агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля в отношении Украины и НАТО, при этом она одновременно приветствовала готовность Москвы участвовать в обсуждениях, – сообщает AFP.

После ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, глава британской дипломатии заявила, что «усиление военного потенциала России на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму недопустимо.

«Любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой, и с ним будут бороться, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России, в том числе, с помощью санкций, согласованных с нашими союзниками», – заявила Лиз Трасс в четверг, 23 декабря.

Глава британского МИД, подчеркивая оборонительный характер НАТО говорит, что единственный выход из сложившейся ситуации – диалог.

«Я приветствую тот факт, что Россия продемонстрировала готовность к переговорам и надеюсь, что положительная реакция со стороны Соединенных Штатов, с объявлением о начале переговоров в Женеве в январе, позволит нам двигаться вперед», – заявила Трасс.

Лондон, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»