В Талибане* оценили слова Путина о пророке Мухаммеде

Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи заявил, что движение «Талибан»* приветствует заявление президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции, что оскорбление в адрес пророка Мухаммеда не является свободой творчества, – сообщает РИА Новости.

В своем аккаунте Twitter Балхи написал: «ИЭА («Исламский эмира Афганистана», самоназвание политической системы талибов* – ред.) приветствует заявление российского президента Владимира Путина, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда это не выражение свободы творчества, а нарушение свободы религии и священных чувств мусульман».

Напомним, что во время большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос о праве художника на свободу творчества и самовыражения, сказал, что «свобода должна быть внутри» и проистекать из уважения к другим, а также, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда, – это «нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

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