Генсек НАТО назначил дату встречи с Россией по гарантиям безопасности

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Россия – НАТО 12 января 2022 года. На этот же день назначено заседание начальников генштабов стран – участниц НАТО в Брюсселе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече панируется обсудить предложения России по гарантиям безопасности: Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

О том, что заседание может состояться в начале января, сообщила 24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напоминают «Известия». В МИДе подтвердили готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

Москва, Игорь Юров

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