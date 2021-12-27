Проект изменений в Конституцию обнародовали в Белоруссии

В Белоруссии на сайте госагентства БелТА появился проект изменений и дополнений в Конституцию страны для всенародного обсуждения. Поправки предусматривают, что президент по истечении срока полномочий может стать пожизненным членом верхней палаты парламента. При этом одно и то же лицо не сможет занимать пост страны больше двух сроков.

В проекте поправок в главный документ страны предлагается закрепить право президента вводить чрезвычайное положение на территории Белоруссии при попытках насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти, вооруженного мятежа, массовых беспорядков, представляющих угрозу жизни граждан и территориальной целостности. Это решение должно быть утверждено Советом Республики.

В случае гибели главы государства при покушении на его жизнь, совершении акта терроризма и других действиях насильственного характера заседания Совбеза будут проводиться под руководством председателя Совета Республики. На основании решения Совбеза в стране будет вводиться чрезвычайное или военное положение.

Кроме того, в проекте поправок предлагается закрепить брак как «союз мужчины и женщины», при этом уточняется, что супруги «имеют равные права в браке и семье». В документе также говорится, что родители имеют право готовить детей к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Белоруссии.

Долгом всех граждан в проекте также называются проявление патриотизма, сохранение исторической памяти «о героическом прошлом белорусского народа».

Конституцию также предлагают дополнить статьей о неприкосновенности президента. Эта статья также запрещает привлечение президента, прекратившего исполнение своих полномочий, к ответственности за действия, совершенные во время осуществления им президентских полномочий.



Помимо этого в проекте прописан ряд других изменений в Конституцию Белоруссии. Так, Всебелорусское народное собрание предлагается сделать высшим представительным органом. В случае нарушения президентом Конституции или госизмены именно Всебелорусское собрание сможет сместить его с поста. Также орган будет наделен правом вводить чрезвычайное и военное положение при бездействии президента.

Будущая Конституция исключает военную агрессию со стороны Белоруссии против других стран. Согласно поправкам Всебелорусское собрание будет принимать решение, разрешить ли президенту отправлять белорусских военных за границу.

В документе говорится также о запрете финансирования выборов иностранными гражданами и организациями.

ЦИК Белоруссии, согласно поправкам, организует выборы президента, делегатов Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, депутатов Советов депутатов, республиканских референдумов. Председателя и членов ЦИК избирает на пятилетний срок и освобождает от должности Всебелорусское народное собрание.

Следует напомнить, что в октябре 2021 года верхняя палата Национального собрания Белоруссии одобрила законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь». По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, проект изменений и дополнений в Конституцию будет вынесен на референдум в начале 2022 года.



Минск, Иван Бабурин

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