Минобороны РФ: НАТО нацелено на военный конфликт с Россией

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве в понедельник, 27 декабря, заявил, что военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией, – сообщает РИА Новости.

Замминистра подчеркнул, что в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

При этом, отметил Фомин, «Римская декларация до сих пор остается в силе и в ней, в частности, определено, что Россия и Альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне».

Отметим, что ранее сегодня Швейцария заявила, что готова предоставить площадку для проведения саммита «Россия – НАТО», если это потребуется.

Официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии Валентин Кливаз заявил: «Это включает выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», – сообщает РИА Новости.

Москва, Иван Бабурин

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