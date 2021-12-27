Россия планирует восстановить свои права на собственность в Израиле

МИД Российской Федерации сообщает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров с израильским коллегой Яир Лапидом в понедельник, 27 декабря, обсудили по телефону восстановление прав собственности РФ на исторические объекты в Израиле, а также противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что разговор министров состоялся по инициативе израильской стороны.

«Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле, а также задачам укрепления двусторонних торгово-экономических отношений. Согласованы шаги по дальнейшему развитию сотрудничества на международной арене, включая твердое противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны, – сообщил МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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