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Понедельник, 27 декабря 2021, 23:56 мск

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Россия планирует восстановить свои права на собственность в Израиле

Фото: twitter.com/MID_RF

МИД Российской Федерации сообщает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров с израильским коллегой Яир Лапидом в понедельник, 27 декабря, обсудили по телефону восстановление прав собственности РФ на исторические объекты в Израиле, а также противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что разговор министров состоялся по инициативе израильской стороны.

«Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле, а также задачам укрепления двусторонних торгово-экономических отношений. Согласованы шаги по дальнейшему развитию сотрудничества на международной арене, включая твердое противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны, – сообщил МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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