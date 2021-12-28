Госдума планирует защищать христианские ценности

В Государственной Думе РФ планируется создание межфракционной группы по защите христианских ценностей. Ожидается, что группу возглавит вице-спикер нижней палаты российского парламента Петр Толстой, – сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в Госдуме.
Сообщается, что «группу по защите христианских ценностей» формируют ради консолидации усилий депутатов и РПЦ в законодательной работе и отстаивания традиционных ценностей. На создание и работу группы уже получено благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По информации Интерфакса, к 10 января фракции в Госдуме проинформируют, кто из депутатов хочет работать в группе.
Москва, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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