Пресс-служба украинского парламента сообщила во вторник, 28 декабря, что в Верховной раде принято постановление отмечать в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской Повстанческой Армии*.

В официальном сообщении парламента Украины говорится: «Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться 80 лет со времени создания Украинской Повстанческой Армии* (1942)».

Сообщается также, что в 2022 году на Украине на государственном уровне будут отмечать, в частности, 25 лет с момента полета в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка и 350 лет со дня рождения гетмана Украины Филиппа Орлика.

Филипп Орлик – ближайший соратник гетмана обоих берегов Днепра Ивана Мазепы, предавшего российского императора Петра I и перешедшего на сторону шведского короля Карла XII.

УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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