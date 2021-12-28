МИД ФРГ: Россия нарушила международные обязательства, ликвидировав «Мемориал»*

МИД Германии заявил во вторник, 28 декабря, что решение Верховного суда РФ о закрытии международной организации «Мемориал»* является нарушением обязательств, взятых на себя Россией, – сообщает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии заявили, что решение о закрытии «Мемориала»* «более чем непонятно и противоречит международным обязательствам в области защиты основных гражданских прав, которые взяла на себя, в том числе и Россия».

Также в МИД ФРГ уверены, что организации, подобные «Мемориалу»*, являются «выражением общего европейского самосознания», так как вносят лепту «в исследование, документирование и предотвращение серьезных нарушений прав человека».

Ранее сообщалось, что Франция также заступилась за НКО-иноагента. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал решение суда «ужасной потерей для граждан России».

Напомним, Верховный суд России 28 декабря принял решение о закрытии международной организации «Мемориал»* . Все отделения организации будут также закрыты. Своим решением суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, потребовавшей закрытия НКО за неоднократные нарушения закона об иноагентах.

*Организация признана в России иностранным агентом

Берлин, Иван Бабурин

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