Вашингтон на переговорах с Россией планирует обсудить обеспокоенности

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что переговоры США-РФ 10 января будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон, но США рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии, – сообщает РИА Новости.

Нед Прайс сообщил журналистам во вторник, 28 декабря: «Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же».

Представитель госдепа обратил внимание, что Соединенные Штаты не будут обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия.

Нед Прайс также заявил в ходе брифинга: «Будут области, где мы можем добиться прогресса и, я уверен, такие области, где мы не согласимся. Это – суть дипломатии. Как мы постоянно говорили, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал по мере того как мы добиваемся деэскалации конфликтного потенциала на Украине и вокруг нее».

Ранее сообщалось, что российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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