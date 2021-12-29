Определена дата телефонного разговора президентов России и США

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится в четверг, 30 декабря, – сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря совета нацбезопасности США Эмили Хорн. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подтвердил эту информацию, – сообщают Известия

Песков уточнил, что телефонный разговор двух президентов состоится поздно вечером.Факт предстоящих переговоров также подтвердили Белый дом и Совет национальной безопасности США. По информации CNN, разговор запланирован на 23:30 мск.

Телеканал CNN со ссылкой на Эмили Хорн сообщает, что инициатива созвониться принадлежит Москве.

Ожидается, что во время телефонного разговора Путина и Байдена речь пойдет о «предстоящем дипломатическом взаимодействии с Россией». Главные вопросы, которые поднимут руководители двух держав – переговоры РФ и США в январе, а также контакты России с НАТО и ОБСЕ

По словам Хорн, Байден считает крайне важным прямой диалог на высшем уровне. В ходе предстоящей беседы он намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

Москва, Иван Бабурин

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