В Казахстане окончательно отменена смертная казнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни», – сообщает пресс-служба президента Казахстана.



В начале декабря мажилис одобрил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым смертная казнь в стране должна быть отменена полностью. Неделю назад сенат парламента принял закон, отменяющий смертную казнь в Казахстане, после чего документ был направлен на подпись главе государства.

В октябре текущего года мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни. Поправками предлагалось исключить смертную казнь из 13 статей УК, оставив ее только за особо тяжкие преступления военного характера. Позднее президент Казахстана Токаев выступил с инициативой по принятию парламентом закона об отмене смертной казни без ряда исключений.

«Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок, тем более, если так можно выразиться, они носят умозрительный характер. Поэтому, я полагаю, парламент прислушается к моей позиции», – сказал президент.



Мораторий на смертную казнь в Казахстане был введен В 2003 году, соответствующий указ тогда подписал президент Нурсултан Назарбаев. Указ, вступивший в силу с 1 января 2004 года, приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещал судам выносить их. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года было введено пожизненное лишение свободы.



В свою очередь, как сообщалось ранее, в России председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возвращение смертной казни. В своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» он пояснил, что решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата смертной казни в будущем.

В свою очередь зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ выступает против возвращения смертной казни.

Нур-Султан, Иван Бабурин

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