В Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что в телефонном разговоре между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать «решительный ответ» в случае ухудшения ситуации на украинской границе, – сообщают СМИ.

Пот итогам телефонного разговора в администрации президента США заявили: «Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами дадут решительный ответ, если Россия снова будет вторгаться на Украину».

Также, в обнародованном документе отмечается, «лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начинаются на следующей неделе: это диалог по стратегической стабильности Совет Россия-НАТО, а также – контакты в ОБСЕ».

Кроме того сообщается, что президент США в разговоре с украинским коллегой заявил о поддержке мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе.

«Он (президент США-ред.)) также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата», – говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.

Также в администрации президента США сообщили, что Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

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