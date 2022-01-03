В Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что в телефонном разговоре между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать «решительный ответ» в случае ухудшения ситуации на украинской границе, – сообщают СМИ.
Пот итогам телефонного разговора в администрации президента США заявили: «Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами дадут решительный ответ, если Россия снова будет вторгаться на Украину».
Также, в обнародованном документе отмечается, «лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начинаются на следующей неделе: это диалог по стратегической стабильности Совет Россия-НАТО, а также – контакты в ОБСЕ».
Кроме того сообщается, что президент США в разговоре с украинским коллегой заявил о поддержке мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе.
«Он (президент США-ред.)) также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата», – говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.
Также в администрации президента США сообщили, что Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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