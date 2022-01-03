Белоруссия направила Киеву ноту протеста

Ноту протеста украинскому МИД в связи с участием белорусской оппозиции в марше националистов в Киеве 1 января направило посольство Белоруссии на Украине.

В сообщении на сайте Белорусского внешнеполитического ведомства на Украине говорится: «Посольством Беларуси на Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины».

Также в ноте Минска заявлено, что попытки героизировать «коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа» отзываются болью в сердцах белорусов.

В сообщении отмечается: «Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом».

Как сообщалось ранее, в Киеве прошел марш в честь лидера украинских нацистов Степана Бандеры. В нем, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тысячи человек.

Минск, Иван Бабурин

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