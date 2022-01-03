В Москве на этой неделе встретятся советники лидеров России, ФРГ и Франции

В администрации президента России сообщили, что замглавы администрации Дмитрий Козак 6 января проведет переговоры с политическими советниками по «нормандскому формату», – пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По имеющейся информации, встреча пройдет в Москве, в ней примут участие внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Уточняется, что переговоры состоятся по приглашению российской стороны.

Следует отметить, что ранее немецкое издание Bild сообщило, что в январе запланирована встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным, однако ни официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, ни посольство Германии в Москве не подтвердили данную информацию.

Москва, Иван Бабурин

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