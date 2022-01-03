Лидеры пяти мировых держав опубликовали совместное заявление

Совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений в этой сфере опубликовали лидеры пяти ядерных держав. В заявлении отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Документ опубликован на сайте Кремля.

В сообщении пяти мировых лидеров говорится: «Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны».

Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено. Также отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Также в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство».

Напомним, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 30 декабря не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Об этом сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

Москва, Иван Бабурин

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