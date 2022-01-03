Президент Мексики предложил убежище Ассанжу

Мексика готова предоставить убежище основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, – об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В данный момент Ассанж находится под стражей в Великобритании, его готовят к экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже.

Президент Мексики в ходе пресс-конференции, опубликованной на канале правительства в YouTube, заявил следующее: «Мы готовы предложить убежище Ассанжу. Мы считаем, что правительство США должно действовать гуманистически. Ассанж болен, и было бы проявлением солидарности, братства – позволить ему получить убежище в стране, в которой Ассанж решит жить, в том числе и в Мексике».

Как сообщает РИА Новости, заявление мексиканского лидера прозвучало спустя год после того, как он попросил МИД страны обратиться к Великобритании с ходатайством об освобождении и политическом убежище для австралийца.

Напомним, что Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В конце декабря 2021 года Ассанж подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по его экстрадиции в США. В настоящее время Ассанж остается под стражей в Великобритании.

Мехико, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»