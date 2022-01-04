Израиль будет отчитываться перед США о сделках с Китаем

Правительство Израиля уведомило Белый дом, что будет ставить США в известность о переговорах по крупным инфраструктурным проектам, в которых участвуют корпорации из КНР. В случаях, когда США будут против сделки, Израиль рассмотрит американский протест, – сообщает ежедневная израильская газета Гаарец.

Сообщается также, что Израиль одновременно обратился к США, Великобритании, Индии и ряду других стран с просьбой рекомендовать инфраструктурные корпорации, которые могут участвовать в крупных израильских проектах.

Вместе с тем, на текущий момент в Израиле, желая сохранить отношения с Китаем, третьим по величине торговым партнером, не планируют автоматически становиться на сторону США.

Следует отметить, что глава МИД Израиля Яир Лапид встретился с министром науки КНР в рамках подготовки к совместной конференции по инновациям.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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