В блоке НАТО подтвердили дату переговоров с Россией

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подтвердил проведение переговоров с Россией 12 января, – сообщает агентство Reuters.

Reuters, со ссылкой на собственный источник в НАТО, пишет: «Диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность НАТО действиями Москвы… и проходить с учетом мнения европейских партнеров альянса НАТО».

Следует напомнить, что Россия в середине декабря 2021 года передала Вашингтону и его союзникам предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения альянса на восток.

Брюссель, Иван Бабурин

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