В Казахстане грозят уничтожением вооруженным протестующим

Участники протестов в Казахстане, отказавшиеся сложить оружие, будут уничтожены – об этом заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Кроме того, в Казахстане создали межведомственную следственную группу для расследования уголовных дел, связанных с беспорядками: участникам массовых погромов грозит тюремное заключение на срок от восьми лет до пожизненного с лишением гражданства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе столкновений с протестующими погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 получили ранения. В минздраве республики сообщают, что всего в стране зафиксирована 1 тысяча пострадавших, почти 400 человек госпитализированы, 62 из них находятся в реанимации.

Ущерб от беспорядков предварительно оценен в 40 млрд тенге (около 91 млн долларов США), в том числе в Алматы – 39,5 млрд тенге ($89,8 млн).

Более всего, по данным Национальной палаты предпринимателей страны «Атамекен», пострадали сферы торговли и услуг, общепит, транспорт, а также финансовый сектор.

В Казахстан начали прибывать Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в том числе и подразделения ВДВ России.

Алматы, Игорь Юров

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