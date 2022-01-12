Глава Минеральных Вод покинул пост из-за перенесенного Covid-19

Глава Минераловодского городского округа Ставрополья Сергей Перцев ушел в отставку. Политик сослался на тяжелые последствия перенесенного коронавируса.

Сергей Перцев объявил об уходе с поста в соцсети. Он признал, что решение далось тяжело, но его пришлось принять в связи с состоянием здоровья. Год назад мэр переболел коронавирусом и до сих пор не вернулся в форму.

«Многие месяцы я находился в больнице, практически в ежедневном режиме наблюдался у врачей. Никто не может с точностью сказать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить утраченное здоровье», – написал Перцев на своей странице в Инстаграм.

Политик поблагодарил горожан и свою команду за помощь в развитии города. Мэр пообещал заботиться о своем здоровье и по-прежнему оставаться на связи.

Минеральные Воды, Наталья Рязанова

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