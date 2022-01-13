Россия считает неприемлемыми националистические высказывания казахского министра Умарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова

В частности Захарова заявила: «Высказывания, которые мы видели (они цитировались в СМИ), конечно, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, призывающие или разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями, они неприемлемы просто потому, что это наша принципиальная позиция».

Следует отметить, что ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с Аскаром Умаровым. По его словам, он «внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», в которых тот нелестно отзывается о русских.

Москва, Иван Бабурин

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